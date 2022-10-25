Тюмень, , 10:23 — REGNUM В Тюмени на скамье подсудимых оказался юрист, которого подозревают в хищении у граждан более 900 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Мошенник Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

По версии следствия, в период с ноября 2019 года по август 2021 года 35-летний юрист взялся оказать семи жителям Тюменской области юридическую и иную помощь при оформлении права собственности на объекты недвижимости, транспортные средства, реализации залогового имущества, взыскании материального ущерба, изменении меры пресечения, снятии ареста со счетов и прочем, получив от клиентов более 900 тыс. рублей.

«Обещанные юридические услуги обвиняемый не оказал, полученные деньги не вернул и распорядился ими по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба ведомства.

Юрист обвиняется по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое с причинением значительного и крупного ущерба гражданину»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 18 октября вынесен приговор пятерым бывшим сотрудникам полиции за мошенничество.

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