Канберра, 25 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Почта Австралии установила крайние сроки отправки подарков, чтобы они были доставлены по стране в срок до наступления Рождества. О точных датах рассказала редакция телеканала Nine News.

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Почтовые отделения по всей Австралии будут переполнены, так как подарки отправляются в преддверии праздников, и если австралийцы хотят, чтобы их подарок был доставлен до Рождества, им нужно будет отправить его до 12 декабря.

Если кто-то готовы раскошелиться на немного больше, чтобы отправить через экспресс-почту, этот крайний срок будет перенесен на 19 декабря.

Тем не менее, Почта Австралии предупредила, что тем, кто отправляет посылки в Западную Австралию или Северную территорию или из них, потребуется подождать несколько дополнительных дней. При отправке обычной почтой крайний срок для жителей этих регионов — 7 декабря, а экспресс-посылки можно опустить в почтовый ящик до 14 декабря.