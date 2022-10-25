Москва, , 10:22 — REGNUM Мобилизованным в Вооруженные силы РФ гражданам и добровольцам, которые являются арендаторами федерального имущества, Росимущество самостоятельно оплатит за них счета за коммунальные платежи, сообщается на сайте ведомства.

Частичная мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

Росимущество принимает заявления от мобилизованных арендаторов на отсрочку коммунальных платежей на весь период прохождения службы.

Также мобилизованные граждане и добровольцы смогут без штрафов расторгнуть договоры аренды федерального имущества. Заявление на отсрочку или расторжение принимаются по электронной почте ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, Минфин РФ направил в правительство РФ проект постановления о способах поддержки мобилизованных граждан.

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