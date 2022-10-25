Москва, 25 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Мобилизованным в Вооруженные силы РФ гражданам и добровольцам, которые являются арендаторами федерального имущества, Росимущество самостоятельно оплатит за них счета за коммунальные платежи, сообщается на сайте ведомства.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

Росимущество принимает заявления от мобилизованных арендаторов на отсрочку коммунальных платежей на весь период прохождения службы.

Также мобилизованные граждане и добровольцы смогут без штрафов расторгнуть договоры аренды федерального имущества. Заявление на отсрочку или расторжение принимаются по электронной почте ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, Минфин РФ направил в правительство РФ проект постановления о способах поддержки мобилизованных граждан.

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