25 октября 2022 | Время чтения 8 мин

Нельзя считать, что военные действия неизбежны. Ничего пока не предрешено. Политика имеет значение. Либеральные страны также не должны рассматривать войну с Китаем как решение. Напротив, в случае своего начала война станет подтверждением неудачи, катастрофической и трагической. Поэтому ее без крайней необходимости следует избегать. Американцы должны стремиться предотвратить худшее, даже если они к нему готовятся.

Александр Белов, , 12:30 — REGNUM Последствия прямого вооруженного столкновения между США и Китаем будут ощущаться по всему миру, поэтому его необходимо предотвратить, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, вышедшей 24 октября в Responsible Statecraft.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

В своей вступительной речи на 20-м съезде Коммунистической партии Китая генеральный секретарь Си Цзиньпин не стал исключать применения силы против Тайваня. Но китайцам не о чем беспокоиться, отметил он.

«Мы провели смелые реформы национальной обороны и вооруженных сил, реструктуризировали систему военного руководства и командования, современную систему вооруженных сил и систему военной политики», — отметил китайский лидер.

По словам наблюдателей, Си по итогам съезда стал самым сильным китайским лидером со времен Мао Цзэдуна, а из его узкого круга в Постоянном комитете Политбюро были исключены все соперники.

«Судя по всему, Си может делать всё что захочет. Это означает, что ему в Постоянном комитете Политбюро больше не грозит какое-либо сопротивление или система сдержек и противовесов. Вся будущая политика будет осуществляться в соответствии с его волей», — сказал в интервью агентству Reuters 23 октября один ученый из Восточной Азии.

Безусловно, бюджет Народно-освободительной армии неуклонно растет, но НОАК, в которую входят все силы, по большей части так и не была испытана в боях. Тем не менее цель Вашингтона должна состоять в том, чтобы не допустить столкновения с НОАК. Война между Америкой и Китаем станет катастрофой, которую необходимо избежать.

НОАК на учениях mod. gov.cn

Для достижения и поддержания либерального общества иногда требуется война. Тем не менее война — это самая разрушительная человеческая деятельность, которая в прошлом неоднократно подрывала и в конечном счете уничтожала либеральные общества. И Первая мировая война, и Вторая мировая война привели к появлению и/или распространению авторитарных и тоталитарных сил по всему миру.

По мере усиления Пекина всё чаще стали звучать опасения и предсказания грядущего конфликта. К войне вряд ли приведет широкий спектр философских и экономических споров. Гораздо опаснее борьба за территорию. У США есть с Токио и Манилой договоры о безопасности, которые, по заявлениям официальных лиц Вашингтона, распространяются на оспариваемые этими странами и КНР острова. Однако по-прежнему неясно, ответит ли какая-либо конкретная администрация военными средствами на перестрелку над островами Сэнкаку/Дяоюйдао или Скарборо-Шол/остров Хуанъянь.

Наиболее опасен Тайвань, в отношении которого Вашингтон сохраняет политику «стратегической двусмысленности», что означает формальный отказ от обязательств по защите острова. Однако настроения среди внешнеполитического истеблишмента США, прозванного «Пузырем», похоже, сильно склоняются в пользу военной поддержки Тайваня. Основные разногласия в Вашингтоне сегодня касаются того, стоит ли переходить к «стратегической ясности», а не избегать военного вмешательства. Так, президент США Джо Байден четыре раза заявлял, что его администрация будет защищать Тайвань. Попытка его помощников опровергнуть его комментарии никого не убедила, и меньше всего китайцев.

Надежда состоит в том, что повторяющиеся угрозы удержат китайцев от нападения. Однако Пекину благоприятствует геополитика. Эти территориальные вопросы имеют гораздо большее значение для КНР. Они географически близки к Китаю, но в тысячах миль от США. Кроме того, они связаны с националистическими и эмоциональными проблемами, которые получают поддержку как китайского народа, так и его лидеров. Хотя КНР не заинтересована в национальном самоубийстве, она, скорее всего, примет агрессивный подход, тратя и рискуя большими средствами для достижения своих целей.

Американские военные стремятся укрепить свой потенциал сдерживания, разрабатывая средства для сведения на нет китайских преимуществ, в том числе асимметричную тактику. Например, военно-морские силы США и их союзников могут использовать тактику воспрепятствования доступу/запрещению территории против китайских военных кораблей и перехватывать китайские суда. Вашингтон будет оказывать давление на союзные державы, чтобы они предоставили США дополнительные базы, технику и войска в регионе.

Эсминец «Mustin» ВМС США Official U.S. Navy Page

Однако, несмотря на более жесткую риторику со стороны азиатских союзников Америки, ни один из них не начал военных действий, в результате чего они стали бы мишенью для военных атак Китая. Многие европейские государства стали относиться к Китаю всё более негативно, но их участие в войне на Тихом океане по-прежнему кажется маловероятным. Даже Франция и Великобритания, обладающие самыми значительными вооруженными силами в Европе, плохо подготовлены для того, чтобы играть значительную роль в конфликте на Тихом океане.

Однако Вашингтон призвал бы своих союзников ввести экономические санкции, сотрудничать в кибервойне, оказать дипломатическое давление и предложить материально-техническую поддержку.

Войну с участием США и Китая было нелегко предотвратить.

«Ни Пекин, ни Вашингтон не смирятся с поражением в ограниченном бою. Напротив, конфликт, вероятно, распространится горизонтально на другие регионы и вертикально, возможно, даже включая угрозы применения ядерного оружия или его фактическое применение. Это буквально может стать худшей катастрофой в истории войн», — подчеркнул Майкл О’Хэнлон из Института Брукингса.

Трезвые оценки высказали и Майкл Бекли и Хэл Брэндс из Американского института предпринимательства.

«Если конфликт действительно разразится, официальные лица США не должны испытывать оптимизм в отношении того, чем он закончится. Подавление или обращение вспять китайской агрессии в западной части Тихого океана может потребовать массированного применения силы. Авторитарная КПК, всегда помнящая о своей шаткой внутренней легитимности, не захочет признать поражение, даже если ей не удастся достичь своих первоначальных целей. Исторически сложилось так, что современные войны между великими державами чаще бывают затяжными, чем короткими. Всё это означает, что американо-китайская война может быть невероятно опасной, предлагая мало правдоподобных путей и серьезное давление для эскалации», — заявили они.

Последствия такого конфликта стали бы ощущаться по всему миру и имели бы гораздо большее влияние, чем конфликт на территории бывшей УССР. Можно представить себе, как уничтожается промышленность Тайваня, как союзники США вводят санкции против Пекина и его торговых партнеров, как нации, большие и малые, вынуждены выбирать сторону, а также как США и Китай нарушают, если не уничтожают, морскую торговлю других стран.

Китайский контейнеровоз

В конце концов поражение США и их союзников будет если не вероятно, то не исключено. В последние годы военные игры США обычно показывали Пекин победителем. Наилучшим сценарием развития событий, по-видимому, является нерешительная и, следовательно, затяжная война.

«Основной вывод участников военной игры: если Китай вторгнется на Тайвань, Индо-Тихоокеанский регион погрузится в масштабную, затяжную войну, которая может включать в себя прямые нападения на США, включая Гавайи и, возможно, континентальную часть США», — гласит один из выводов, сделанных на основе военных игр.

Пентагон ищет решения, но проецирование силы всегда будет обходиться дороже, чем сдерживание ее применения.

Более того, это будет первая крупная война с применением обычных вооружений между ядерными державами. И США, и КНР могут оказаться в ситуации, когда им будет непросто отказаться от применения оружия массового уничтожения в таком конфликте. Действительно, сама природа поля боя может привести к эскалации. Использование Китаем баз на материке заставит США нацелиться на них. А целями КНР будут как минимум объекты и базы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, из-за чего стоит ожидать гибели мирных жителей и разрушения инфраструктуры. И Пекин, и Вашингтон посчитают необходимым идти на эскалацию, которая не имеет очевидной точки остановки.

Действительно, самой большой опасностью может стать ситуация, когда ядерная война покажется сторонам единственным возможным вариантом действий. Какая бы власть ни находилась в Пекине, она не может позволить себе проиграть, оставив Вашингтон в доминирующим положении на своей границе. Поражение же США подорвет доверие к Вашингтону как глобальному гаранту безопасности других стран. Поэтому и Пекин, и Вашингтон, возможно, посчитают, что избежание поражения стоит почти любых жертв и издержек.

Ракетная шахта. США Defense.gov

Наконец, даже победа США и их союзников, как бы она ни выглядела, скорее всего, будет временной. Тот или иной китайский правитель может лишиться своего поста в результате поражения, однако китайский народ вряд ли примет такой результат. Напротив, география, национализм и интересы заставят побежденную КНР, как и побежденную Германию после Первой мировой войны, реорганизоваться и перевооружиться для будущего матча-реванша. Тем не менее США, в которых наблюдается старение населения и нарастание долгового бремени, не захотят ежегодно тратить сотни миллиардов долларов не на обеспечение безопасности США, а на постоянную охрану Азии за тысячи миль от нее.

Нельзя считать, что военные действия неизбежны. Ничего пока не предрешено. Политика имеет значение. Либеральные страны также не должны рассматривать войну с Китаем как решение. Напротив, в случае своего начала война станет подтверждением неудачи, катастрофической и трагической. Поэтому ее без крайней необходимости следует избегать. Американцы должны стремиться предотвратить худшее, даже если они к нему готовятся.