Мелитополь, 25 октября 2022, 10:22 — REGNUM Один человек госпитализирован после взрыва припаркованного автомобиля у здания телекомпании «ЗаTV» 25 октября в Мелитополе Запорожской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.
Взрывной волной в здании на нескольких этажах выбило окна и межкомнатные двери. Повреждения получили соседние жилые дома и автомобиль, проезжавший мимо в момент взрыва.
По предварительном данным, мощность взрывчатки составила около двух килограммов в тротиловом эквиваленте.