Мелитополь, , 10:22 — REGNUM Один человек госпитализирован после взрыва припаркованного автомобиля у здания телекомпании «ЗаTV» 25 октября в Мелитополе Запорожской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Разбитое окно Иван Шилов © ИА REGNUM

Взрывной волной в здании на нескольких этажах выбило окна и межкомнатные двери. Повреждения получили соседние жилые дома и автомобиль, проезжавший мимо в момент взрыва.

«Лёгкие ранения получили пять человек, в том числе сотрудники медиахолдинга, один госпитализирован. Телеканал и радиостудия продолжают свою работу», — отметили в администрации.

По предварительном данным, мощность взрывчатки составила около двух килограммов в тротиловом эквиваленте.