Мелитополь, 25 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Один человек госпитализирован после взрыва припаркованного автомобиля у здания телекомпании «ЗаTV» 25 октября в Мелитополе Запорожской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

Взрывной волной в здании на нескольких этажах выбило окна и межкомнатные двери. Повреждения получили соседние жилые дома и автомобиль, проезжавший мимо в момент взрыва.

«Лёгкие ранения получили пять человек, в том числе сотрудники медиахолдинга, один госпитализирован. Телеканал и радиостудия продолжают свою работу», — отметили в администрации.

По предварительном данным, мощность взрывчатки составила около двух килограммов в тротиловом эквиваленте.