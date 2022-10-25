Ереван, , 10:22 — REGNUM В ходе боёв на армяно-азербайджанской границе, прошедших 13 и 14 сентября, Армения сдала Азербайджану более 50 позиция. Об этом 24 октября заявил на встрече с жителями Тавушской области председатель оппозиционной парламентской фракции блока «Армения», экс-глава минобороны Сейран Оганян.

Сейран Оганян © ИА REGNUM

«Наша борьба заключается в следующем: нельзя решать проблему, постоянно что-то сдавая. Чем больше сдадите, тем больше турок захочет оказывать давление», — сказал Оганян.

Он призвал поднять дух армянского народа, чтобы можно было быстро восстановить армию. По мнению бывшего министра, действующая власть разрушает то, что создавали в Армении на протяжении последних 27 лет.

Напомним, после ряда обвинений Баку в адрес Еревана в обстрелах, 13 и 14 сентября на армяно-азербайджанской границе произошли боестолкновения между подразделениями двух стран. Армения обвиняет Азербайджан в атаке армянской территории и продвижении вглубь на 7,5 км на одном из участков.