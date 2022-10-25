Анадырь, , 12:20 — REGNUM В рамках председательства России в Арктическом совете в Анадыре прошла V международная научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя». На конференции обсуждались итоги экспедиции 2022 года на побережье Чукотского моря и острова Врангеля, где в том числе удалось получить данные о местах обитания белых медведей. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба правительства Чукотки.

Белые медведи Putin.kremlin.ru

В 2022 году при помощи беспилотных летательных аппаратов была проведена фотофиксация побережья Чукотского моря и острова Врангеля в высоком разрешении. Исследования позволили получить данные о местах обитания белых медведей, об экологическом состоянии побережья, объектах накопленного вреда окружающей среде. Полученные данные впоследствии могут быть использованы как в градостроительной деятельности, так и в промышленности, вопросе очистки территорий и т.д.

Международная научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя» проводится на территории Чукотки с 2017 года. Целью мероприятия является охрана и изучение краснокнижного белого медведя.

Как сообщалось, результаты работы участников конференции будут оформлены в виде резолюции, которая будет направлена в Минприроды России и Росприроднадзор.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что первый этап научно-исследовательской экспедиции «Беломедвежья перепись» завершился на острове Врангеля. В рамках этого этапа была впервые проведена апробация в суровых арктических условиях нового метода мониторинга белых медведей — с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан». Общее время полётов составило свыше 103 часов, а длина — 8317 километров.

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