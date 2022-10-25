Вашингтон, 25 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Поклонники Кэти Перри обсуждают в соцсетях странную проблему, с которой певица столкнулась во время недавнего концерта. Об этом 24 октября сообщил портал Evie Magazine.

slgckgc Кэти Перри

Пользователи Сети обратили внимание, что в момент, когда актриса смотрела на толпу и позировала, её правый глаз закрылся. Судя по всему, это произошло против желания самой Перри, поскольку певице пришлось несколько раз поднести руку к правой части лица, чтобы справиться с параличом или судорогой.

В соцсетях фанаты стали высказывать по поводу причин произошедшего различные предположения, порой самые абсурдные. Некоторые заявили, что Перри страдает от паралича Белла, который мог возникнуть из-за вакцинации от коронавируса. Кто-то даже заявил, что Перри может быть роботом или представителем расы рептилоидов. Несмотря на то, что видео с вышеупомянутым моментом широко разошлось в соцсетях, певица не стала комментировать произошедшее.

Напомним, в сентябре 2022 года Кэти Перри объявила, что вскоре планирует выпустить новый альбом. Она отметила, что он будет продолжением пластинки «Smile», которую певица выпустила в 2020 году.