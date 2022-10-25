Пекин, 25 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Доверие мира к американскому доллару подорвано в результате ведущейся США и странами Европы экономической войны против России. Об этом 25 октября пишет обозреватель Ляо Чжэнжун в китайской газете «Хуаньцю Шибао».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Как указал автор публикации, западные страны способствуют тому, что международное сотрудничество политизируется, а торгово-экономические связи используются в качестве оружия.

«Вашингтон и Брюссель использует свое традиционное доминирующее положение в финансовой системе для одностороннего введения санкций и с помощью угроз заставляет остальных принять свою точку зрения. Администрация президента США Джо Байдена пытается создать политизированный торговый блок, целью которого будет сохранение гегемонии США, отказываясь тем самым от концепции многосторонности и отвергая принципы свободной торговли», — говорится в статье.

При этом Ляо Чжэнжун уточнил, что все попытки Запада по созданию нового экономического порядка без учёта мнения России обречены на провал.

«Соединенные Штаты и Европа отключили крупные российские финансовые учреждения от SWIFT, заморозили валютные резервы страны и даже строили планы по их конфискации, тем самым подорвав доверие к доллару и международной финансовой системе, ориентированной на Вашингтон», — уточняется в материале.

Кроме того, отмечается, что такие действия Запада подтолкнули остальные страны к поиску альтернативных валютных решений, и предполагается, что «в будущем это окажет глубокое влияние на гегемонию американской валюты».

Также добавляется, что, как считает обозреватель, причиной такой агрессивной политики санкций США стало разочарование Запада в глобализации, который способствовал быстрому росту развивающихся экономик и подрыву прежней структуры власти.

«Для США и ЕС гибридная война на [территории б. УССР] перешла к экономическим санкциям и сдерживаю Москвы, — всё для того, чтобы способствовать дальнейшему расширению НАТО и экспансии на Восток. Они используют антироссийский альянс для создания единого фронта против России и Китая», — заключается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители Польши начали массово скупать продукты с истекающим сроком годности из-за роста стоимости продуктов питания в стране.