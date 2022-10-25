Москва, 25 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Наиболее часто жители России отпрашиваются с работы ради посещения врача. Об этом пишет RT со ссылкой на опрос сервиса «Работа. ру», в котором приняли участие более трёх тысяч человек.

Цитата из к/ф «Погружение». Реж. Вим Вендерс. 2017. США — Франция — Испания За работой

Такой вариант выбрали 37% опрошенных.

Ещё 30% респондентов выбрали вариант отгула из-за плохого самочувствия, а 22% — из-за доставок и вызовов мастеров на дом.

Помимо этого, 21% участников опроса рассказали, что могут взять отгул из-за присмотра за детьми.

Каждый десятый респондент пропускает работу из-за усталости, а 6% участников опроса рассказали, что могут взять отгул из-за хорошей погоды и желания совершить прогулку.

Также 5% участников исследования отпрашивались из-за визита родственников, а 3% — из-за того, что проспали.

В варианте «Другое» 15% участников чаще всего указывали, что не берут отгулов на работе.