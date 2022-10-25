Канберра, , 11:15 — REGNUM Присяжным было поручено продолжить обсуждение для вынесения вердикта по делу бывшего сотрудника парламента Австралии Брюса Лерманна, обвиняемого в изнасиловании своей бывшей коллеги Бриттани Хиггинс. Это произошло после того, как присяжные сказали, что они не могут вынести вердикт единогласно из-за разности в оценках произошедшего, передает телеканал Nine News.

Австралия

Брюс Лерманн не признал себя виновным в половом акте без согласия, представ ранее перед Верховным судом Австралийской столичной территории. После трех дней и шести часов обсуждений 25 октября присяжные направили в суд записку, в которой говорилось, что они «не смогли прийти к единогласному мнению».

В соответствии с законом решение по делу Лерманна присяжные заседатели должны выносить единогласно.

В свою очередь главный судья Люси Маккаллум сказала им, что опыт показывает, что присяжные могут принять решение, если им дать больше времени.