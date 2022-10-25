Чебоксары, 25 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Чувашии с начала года выявили четырёх незаконных кредиторов, часть которых работала как ломбард. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

В январе — сентября 2022 года Банк России выявил в Чувашии четырёх «чёрных» кредиторов: для законного допуска на финансовый рынок компании не внесли сведения в государственный реестр ломбардов, поэтому не имеют право выдавать займы.

«Некоторые из них незаконно использовали в наименовании слово «ломбард»… Клиенты таких нелегальных компаний не защищены законом, а значит, обращаться к ним рискованно», — говорится в сообщении.

В банке поясняют, что нелегальные кредиторы предлагают займы под залог имущества, которое могут продать, так как юридически оно не является залогом. Также псевдоломбарды часто начисляют высокие штрафные проценты при просрочке и могут взыскивать долги с использованием незаконных методов.

Банк России призывает до заключения договора проверять, легально ли компания предоставляет финансовые услуги. Соответствующий перечень размещён на сайте регулятора и в настоящее время содержит сведения о 7 тыс. организациях и интернет-проектах, в работе которых обнаружены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или незаконного участника рынка ценных бумаг.

Напомним, на 1 июля 2022 года объём привлечённых банками средств физических и юридических лиц в Чувашии достиг 247,6 млрд рублей, что на 17,2% больше аналогичного прошлогоднего периода.

Как сообщало ИА REGNUM , во втором квартале 2022 года в банковском секторе Чувашии выявлено 29 денежных знаков с признаками подделки, в том числе 22 купюры номиналом 5 тыс. рублей.