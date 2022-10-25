Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга планирует принять правила заключения брака в торжественной обстановке. Проект соответствующего постановления поступил на антикоррупционную экспертизу.

Дарья Драй ИА REGNUM Жених и невеста

Смольный намерен чётко прописать процедуру регистрации брака в торжественном зале ЗАГСа Петербурга. Так, согласно содержанию документа, жених и невеста, а также приглашённые лица сначала должны находиться в специально предусмотренных для ожидания помещениях. Затем их приглашают в торжественный зал, где приветствуют участников церемонии.

«Лица, вступающие в брак, могут пригласить на церемонию государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке, гостей, количество приглашенных гостей ограничивается вместимостью торжественного зала», — говорится в документе.

Сотрудник ЗАГСа должен получить согласие на заключение брака у жениха и невесты, а затем произнести торжественную речь для брачующихся. Жених и невеста оставляют подписи в записи акта о заключении брака, а потом обмениваются кольцами.

Ведущий церемонии вручает им свидетельство о заключении брака, а после этого гости могут поздравить новобрачных. Церемония проходит с музыкальным сопровождением.

Торжественную речь сотрудники ЗАГСа составляют самостоятельно. Затем текст должен согласовать начальник ЗАГСа. При этом жених и невеста, а также их гости не могут предлагать свой сценарий церемонии. Постановление также предусматривает наличие в торжественном зале государственной символики РФ: флага и герба страны.

Отметим, что при нарушении правил нахождения в органах ЗАГС сотрудник может составить акт о факте нарушения и вызвать сотрудников правоохранительных органов.