Всеволожск, Ленинградская область, 25 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Вандал, нанесший нацистскую символику на мемориал «Разорванное кольцо» и стелу Дороги жизни в Ленинградской области, оказался инженером, который скрывался от возможной мобилизации у себя на даче, сообщили 25 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Владислав Краев ИА REGNUM Памятник «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера

Ранее ИА REGNUM сообщало, что свастики на памятниках, посвященных событиям Великой Отечественной войны, были обнаружены 21 октября и в этот же день возбуждено уголовное дело.

Спустя три дня во Всеволожском районе Ленобласти правоохранительные органы задержали 26-летнего мужчину. До недавнего времени он работал инженером, однако после объявленной 21 сентября частичной мобилизации уволился и уехал на дачу. Мужчина опасался, что раз он проходил срочную службу в армии, его могут мобилизовать и отправить в зону боевых действий.

«Недовольный добровольной потерей работы и самоизоляцией мужчина решился на преступление. Полицейские передали задержанного в следственные органы для проведения процессуальных действий. Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — рассказали в полиции.

Отметим, что задержанный признался в содеянном и раскаялся. Вскоре следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте. Мужчине грозит штраф до 5 млн рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.