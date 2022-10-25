Южно-Сахалинск, 25 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 25 октября передал участникам специальной военной операции в защиту Донбасса технику, отечественные автомобили, воду, продукты питания, об этом он написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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Автомобили, укреплённые стальными листами по периметру и имеющие специальные стойки для установки пулемёта, Сахалин поставляет в ДНР не первый раз — они хорошо себя зарекомендовали в боевых условиях.

«Машины специально подготовлены для того, что бы на них можно было разместить огневые средства, пулемёты, а также противотанковые управляемые ракеты. Эти автомобили позволяют нам быстро и качественно выполнять боевые задачи по уничтожению прорвавшегося противника. Техника уже показала себя в бою, наши ребята действуют на ней быстро и уверено», — рассказал участник спецоперации.

Валерий Лимаренко пообщался с военнослужащими с Сахалина, которые поблагодарили и власти, и жителей островного региона за всю оказываемую помощь и поддержку.

«Хочу поблагодарить вас не только за автомобили, но и за моральную поддержку наших людей, за то, что никогда не забываете, заботитесь о наших солдатах, присылаете гуманитарную помощь. Это дорогого стоит», — отметил военнослужащий.

Как сообщало ИА REGNUM, самодельное устройство взорвалось утром 25 октября возле здания областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе Запорожской области.