Махачкала, 25 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. На Северном Кавказе разработают новый туристический маршрут «Кавказская тропа». В разработке проекта будут участвовать финалисты конкурса «Мастера гостеприимства», сообщили в пресс-службе АО «Кавказ. РФ».

Туристы

«Кавказской тропа» — новый федеральный проект. Он представляет туристический маршрут, который проложат от Каспийского моря до Черного, соединив Дербент и Сочи. Аналогов этому проекту в России не существует. Его протяженность составляет свыше 1 тыс. километров. Преодолеть маршрут смогут любители трекинга, альпинизма, горного велосипеда. Он будет интересен в плане археологии, культурного и экологического туризма.

Итоговый вариант проекта планируется представить в первом квартале 2023 года, сообщил директор департамента стратегического развития «Кавказ. РФ» Алексей Елин.