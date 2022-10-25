Благовещенск, 25 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Для участников спецоперации в защиту Донбасса передали 3,5 тыс. спальных мешков, они будут распределены в штабе сухопутных войск Восточного военного округа. Это одна партия, всего ожидается поставка 7 тыс. спальных мешков для военнослужащих, написал в своём телеграм-канале глава региона Василий Орлов.

Александр Погожев ИА REGNUM Выдача спальных принадлежностей

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Он поблагодарил таможенную службу за быстрое оформление груза, прибывшего из Китая.

«Подобного рода товары у нас находятся в приоритете, и предпринимаются действия для скорейшего выпуска данного товара для внутреннего потребления и отправки», — отметил таможенник.

«Обмундирование и снаряжение приобретаем с начала специальной военной операции. Закупаем его в зависимости от потребностей военнослужащих. Помогать бойцам продолжим и дальше!» — заверил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные жители Приамурья 21 октября получили термобельё, рации, тактические перчатки и фонари. 1200 комплектов обмундирования передал им губернатор.