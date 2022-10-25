Пермь, , 10:23 — REGNUM Владелец мини-отеля «Карамель», расположенного в Перми и печального известного из-за смертельного ЧП в 2020 году, признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Пермского края. Информация опубликована в картотеке суда.

Суд

Судебная инстанция вынесла решение о введении реструктуризации долгов. Стоит отметить, бизнесмен подал заявление в июле 2022 года. Пермяк отметил, что на дату обращения в суд общий размер требований кредиторов превысил 500 тыс. рублей. Сумма исковых требований составила 6 027 937 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в мини-отеле «КАрамеь» произошла серьезная коммунальная авария. Кипяток из труб хлынул на цокольный этаж, где располагался отель. Погибли пять человек, среди них ребенок. Шесть постояльцев получили травмы. Владельца гостиницы приговорили к пяти годам лишения свободы и выплате 15 млн рублей. родственникам погибших и пострадавшим. По данным СМИ, в июне 2022 года пермяк освободился по УДО.

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