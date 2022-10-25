Москва, 25 октября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Два примечательных обстоятельства видит вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в письме тридцати американских сенаторов президенту США Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией по Киеву.

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Косачёв

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«Первое — по Фрейду. В сознании американских законодателей явно оформляется понимание того очевидного факта, что затягивание конфликта на [территории б. УССР] связано не с позицией Киева», — отметил сенатор в телеграм-канале.

И второе обстоятельство связано с тем, что речь идет именно о конгрессменах от правящей Демократической партии, от фракции большинства, несущей вместе со своим президентом всю полноту ответственности за нынешний курс Вашингтона.

«И в этом вижу наступающее в американских элитах осознание того, что самоприсвоенное США право вершить судьбы мира не освобождает от ответственности за содеянное», — указал парламентарий.

Но в целом, по мнению Косачёва, на этом этапе вряд ли письмо будет иметь практические последствия: как ни крути, но это меньшинство, а не большинство в рамках только одной палаты Конгресса и даже только одной фракции.