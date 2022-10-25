Брюссель, 25 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Власти Евросоюза намерены попросить у граждан «благословения» для оказания помощи преступному киевскому режиму, сообщила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова в интервью изданию Politico.

Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja Вера Юрова

По её словам, страны-участники Европейского союза продолжат оказывать Киеву финансовую и военную помощь, однако для этого им необходимо «благословение» граждан Евросоюза. Юрова уточнила, что власти намерены просить о поддержке, потому что в дальнейшем это «будет стоить гораздо дороже».