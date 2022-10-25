* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 25 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента Ирана в Афганистане Каземи Коми заявил, что США пытаются стравить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Ираном и усилить нестабильность в регионе. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Коми заявил, что ни одна из стран региона, даже Пакистан, не привлекательна для иммигрантов настолько и не предоставляет им такие возможности, как Исламская Республика. Ни одна страна так не затронута событиями в Афганистане, как Иран.

«Политика США по разжиганию конфликта талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Ираном, направленная на усиление нестабильности в регионе, наряду с неспособностью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сформировать всеобъемлющее национальное правительство, являются одними из проблем, с которыми сталкивается Иран в Афганистане», — добавил Коми.

Спецпредставитель Ирана заявил, что США потерпели неудачу в Ираке, но их уход из этой страны был спланирован, и они пытаются помешать росту влияния Китая, России и Ирана, развязывая опосредованные войны и поддерживая такфиристские группировки.

Касаясь разжигания иранофобии и афганофобии, он подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо способствовать единству двух стран, особенно этносов и религий внутри Афганистана.

Касаясь присутствия граждан Афганистана, Каземи Коми сообщил, что в этом учебном году в иранских школах учатся 520 тысяч афганских детей.

Спецпредставитель Ирана заявил: «Пока ситуация в Афганистане не достигнет хотя бы зыбкой стабильности в социальном, политическом и экономическом измерениях, мы будем свидетелями продолжающегося пребывания афганских граждан в Иране».

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