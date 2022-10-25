Лондон, 25 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Расширение деятельности в Британии крупных американских компаний Apple, Amazon и Google в сфере кредитования и финансовых операций может нанести удар по конкуренции и ущерб рынку. Об этом 25 октября пишет газета Financial Times со ссылкой на отчёт британского управления по финансовому регулированию (FCA).

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Отмечается, что в краткосрочной перспективе деятельность компаний из США может иметь некоторое положительное влияние в виде снижения цен и распространения новых технологий.

«Но долгосрочный анализ свидетельствует о том, что технологические фирмы могут нанести ущерб как потребителям, так и всему рынку», — говорится в отчёте.

Директор FCA по вопросам защиты прав потребителей Шелдон Миллс заявил, что опасается возрастающей конкуренции, которая несёт большие риски для обычных британских компаний, учитывая капиталы и масштабы деятельности американских гигантов.

Сейчас компании из США уже имеют разрешение регулятора на обработку платежей в Соединённом Королевстве. С каждым годом они наращивают количество финансовых операций, вытесняя с рынка банки.