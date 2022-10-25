Барнаул, 25 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Самым важным отличием новых правил проверки водителей на состояние опьянения от предыдущих является возможность ее проведения сотрудниками ГИБДД или ВАИ без участия двух понятых, а с применением видеозаписи, пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя опубликованные российским правительством новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения, он пояснил:

За рулем

«С одной стороны, это новация логична, поскольку четко укладывается в современную тенденцию, согласно которой видеозапись все чаще является неотъемлемым атрибутом административного производства, а также допустимым доказательством. К тому же правоприменительная практика свидетельствует о том, что действующая в настоящее время норма о необходимости проведения освидетельствования с обязательным присутствием двух понятых зачастую резко усложняла данный процесс (к примеру, в ночное время либо на трассе с маленьким трафиком движения). Теперь в этих случаях достаточно будет видеозаписи процесса освидетельствования.

С другой стороны, возникают вопросы, связанные с тем, что в случае противоречия в показаниях сотрудников ГИБДД и освидетельствуемого единственным по-настоящему объективным доказательством правоты той или иной стороны может служить только видеозапись, которая в силу технических своих особенностей и ограничений на практике далеко не всегда сможет дать однозначный ответ на поставленные вопросы».

Как сообщало ИА REGNUM, новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения опубликованы на интернет-портале правовой информации.

Читайте также: В ГИБДД пообещали не штрафовать водителей за мелкие нарушения ПДД