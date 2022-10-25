Москва, , 10:10 — REGNUM В настоящее время, когда речь идет о том, какое решение примет Банк России относительно ключевой ставки, наиболее вероятными выглядят два сценария: снижение ставки на 0,25% для стимулирования макроэкономики и сохранение ставки на нынешнем уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решение ЦБ о движении учетной ставки будет приниматься под влиянием экономической политики правительства РФ, — сказал Сафонов. — Если оно посчитает, что сейчас надо поддерживать потребительский спрос, то ставка будет снижена. Пока мы видим ряд факторов, которые снижают давление денежной массы на рынок: отток части средств за рубеж из-за миграции населения; оптимизация расходов государства; снижение номенклатуры товаров; сокращение реальных доходов населения; высокая ставка потребительских и ипотечных кредитов. Рынок труда не может оказать серьезного влияния на рост зарплат, поскольку нет дефицита кадров во всех сферах. Он возникает в отдельных сегментах, при этом основные наниматели, прежде всего государство, осуществляют индексацию крайне медленно».

На этом фоне, как пояснил Сафонов, более вероятны два сценария: снижение учетной ставки на 0,25% для стимулирования макроэкономики и сохранение ставки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что ЦБ скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 7,5% годовых.

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