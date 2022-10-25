Красноярск, 25 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Красноярском крае организована проверка по факту смертельного травмирования мужчины винтом маломерного судна. Об этомИА REGNUM сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

Установлено, что утром 25 октября 2022 года из аэропорта Игарка на двух судах на воздушной подушке осуществлялась перевозка пассажиров через Игарскую протоку. При высадке пассажиров на берег произошло столкновение судов. Одного человека выбросило на берег, где находилась часть уже высаженных пассажиров. Один мужчина получил смертельные травмы от работающего винта судна.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.