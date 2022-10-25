Ярославль, 25 октября 2022, 10:25 — REGNUM В Ярославской области региональный штаб Общероссийского народного фронта помогает многодетным отцам получить отсрочку от призыва по частичной мобилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ Оксана Каменецкая.
Сейчас в работе у общественников 3 обращения от граждан, которым помогают получить отсрочку от призыва. Как пояснили в ОНФ, раньше их было больше, около 10-12, но часть заявителей отсеялась.
По словам Каменецкой, сейчас военные оформляют документы, чтобы вернуть мобилизованных многодетных домой.
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