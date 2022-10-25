Ярославль, 25 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Ярославской области региональный штаб Общероссийского народного фронта помогает многодетным отцам получить отсрочку от призыва по частичной мобилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ Оксана Каменецкая.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизация

Сейчас в работе у общественников 3 обращения от граждан, которым помогают получить отсрочку от призыва. Как пояснили в ОНФ, раньше их было больше, около 10-12, но часть заявителей отсеялась.

«Мы разъяснили, что нужно, чтобы дети были от одного отца, либо официально усыновлённые. То есть у мобилизованного на иждивении должно находиться трое детей. За ситуацией мы следим. Также получили разъяснение о том, что все сейчас находящиеся, а главное — имеющие желание на отсрочку, потому что есть ситуации, когда человек хочет служить, они все отсрочку получат и вернутся домой», — рассказала Оксана Каменецкая.

По словам Каменецкой, сейчас военные оформляют документы, чтобы вернуть мобилизованных многодетных домой.