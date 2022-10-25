Херсон, , 10:08 — REGNUM Линия обороны на подступах к Херсону за ночь на 25 октября осталась без изменений, сообщил в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Николаевское направление со стороны Посад Покровского до Херсона 32 км. Здесь укронацисты уже сложили несколько тысяч карателей. Криворожское направление также уже является могилой для нескольких тысяч наёмников и фашистов», — написал Стремоусов.

Он подчеркнул, что фронт держится стабильно, идёт его постоянное укрепление.

«Линия фронта не движется так как укронацисты не хотят умирать. Быстрые «перемоги» по серой зоне закончились», — подчеркнул херсонский замгубернатора.

«Касательно спящих ячеек в Херсоне, так званых ждунов и барыг, которые не теряют надежды нажиться, могу сказать что все факты зафиксированы», — уточнил Стремоусов.

Он подчеркнул, что Херсон переживает нелёгкие времена, однако скоро этот период закончится, и тогда виновные понесут законное наказание — они будут осуждены по законам военного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября на территории Херсонской области введено военное положение. Ранее в Новой Каховке был задержан мужчина, снимавший и передававший противнику видео с последствиями ракетных ударов ВСУ.