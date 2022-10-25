Херсон, 25 октября 2022, 10:08 — REGNUM Линия обороны на подступах к Херсону за ночь на 25 октября осталась без изменений, сообщил в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Он подчеркнул, что фронт держится стабильно, идёт его постоянное укрепление.
Он подчеркнул, что Херсон переживает нелёгкие времена, однако скоро этот период закончится, и тогда виновные понесут законное наказание — они будут осуждены по законам военного времени.
Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября на территории Херсонской области введено военное положение. Ранее в Новой Каховке был задержан мужчина, снимавший и передававший противнику видео с последствиями ракетных ударов ВСУ.