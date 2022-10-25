Херсон, 25 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Линия обороны на подступах к Херсону за ночь на 25 октября осталась без изменений, сообщил в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Николаевское направление со стороны Посад Покровского до Херсона 32 км. Здесь укронацисты уже сложили несколько тысяч карателей. Криворожское направление также уже является могилой для нескольких тысяч наёмников и фашистов», — написал Стремоусов.

Он подчеркнул, что фронт держится стабильно, идёт его постоянное укрепление.

«Линия фронта не движется так как укронацисты не хотят умирать. Быстрые «перемоги» по серой зоне закончились», — подчеркнул херсонский замгубернатора.

«Касательно спящих ячеек в Херсоне, так званых ждунов и барыг, которые не теряют надежды нажиться, могу сказать что все факты зафиксированы», — уточнил Стремоусов.

Он подчеркнул, что Херсон переживает нелёгкие времена, однако скоро этот период закончится, и тогда виновные понесут законное наказание — они будут осуждены по законам военного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября на территории Херсонской области введено военное положение. Ранее в Новой Каховке был задержан мужчина, снимавший и передававший противнику видео с последствиями ракетных ударов ВСУ.