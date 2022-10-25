Казань, 25 октября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Алькеевском и Пестречинском районах Татарии выявили очаги африканской чумы свиней (АЧС). На территории охотхозяйств, а также в ряде населенных пунктов объявлен карантин. Соответствующий указ подписал глава РТ Рустам Минниханов.

Ursn-rm.ru Африканская чума свиней

Так, один из эпизоотических очагов АЧС радиусом 300 метров установлен в охотничьих угодьях Алькеевского района. Другой очаг с таким же радиусом действует в охотхозяйстве «Радуга» Пестречинского района.

Здесь запрещена охота, кроме регулирования численности охотресурсов. Также все виды охоты (кроме регулирования численности охотничьих ресурсов) под запретом в угрожаемой зоне. В зоне наблюдения не позволяется охота на кабанов, которые являются переносчиками АЧС.

Напомним, поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах Татарии снижено втрое — до 6 тыс. голов.

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