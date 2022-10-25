Горловка, ДНР, 25 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. При обстреле Никитовского района Горловки в ДНР киевскими карателями было повреждено здание управления труда и социальной защиты населения, поликлиника и школа. Об этом 25 октября сообщил мэр города Иван Приходько.

Артиллерия ВСУ

«В результате обстрела со стороны ВФУ поврежден ряд социальных объектов Никитовского района Горловки, расположенных по улице Черняховского: управление труда и социальной защиты населения Никитовского района города Горловка, здание поликлиники, школа № 30. Информация о разрушениях продолжает поступать», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, каратели ВСУ за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 92 боеприпаса.

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