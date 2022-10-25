Анкара, , 10:07 — REGNUM Министр финансов Турции Нуреддин Небати защитил экономические отношения Анкары с Россией, назвав их «добрососедскими», вопреки подозрениям Запада, что страна служит для Москвы «черным ходом» для обхода санкций.

Нуреддин Небати Министерство казначейства и финансов Турции

В интервью газете Financial Times Небати заявил, что «оппозиционные элементы» внутри и за пределами Турции «намеренно ставят под сомнение» финансовые связи страны с Россией, но признал при этом, что в финансовую систему страны хлынул поток наличных денег.

В то время как официальные лица США и ЕС высказывают опасения, что Турция ослабляет финансовое давление на Москву своим неучастием в западных санкциях, Небати подчеркнул законность экономических связей между двумя странами.

«Турция — страна, которая действует очень осторожно в рамках международной финансовой системы. Это не та страна, которая ведет себя так, чтобы ломать международную финансовую систему. Мы очень четко это понимаем, — сказал Небати в интервью. — Всё поступает к нам законными путями».

Под данным ЦБ Турции, чистый приток средств, происхождение которых неясно, достиг рекордных $28 млрд за первые восемь месяцев 2022 года.

Небати сказал, что, по его мнению, ключевым компонентом являются неучтенные доходы от туризма. По его словам, часть доходов поступает от россиян, многие из которых используют наличные деньги из-за западных санкций. Россияне были второй по величине группой иностранных туристов в Турции в 2022 году.

Еще одним источником притока средств министр финансов назвал то, что турецкие компании и частные лица после усиления геополитической напряженности вернули в страну деньги, хранившиеся в оффшорных зонах, и это, по его словам, также иногда происходило в наличных.

Все эти средства законные, несмотря на опасения Запада, что отследить их истинное происхождение невозможно, подчеркнул Набати.

Также он предсказал, что приток средств продолжится, и выразил уверенность в том, что Турция «очень комфортно» избежит кризиса платежного баланса в 2023 году, несмотря расходы на ввоз энергоносителей в размере 100 млрд долларов.

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