Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Дровяную улицу в центре Санкт-Петербурга заволокло паром из-за аварии на теплосети, движение на участке ограничено, сообщили 25 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

vk.com/spb_today Авария на теплосети в центре Петербурга (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Информация об аварии поступила на пульт дежурного в ночь на вторник, 25 октября. В 00:39 мск специалисты аварийной бригады установили, что у дома №6 по Дровяной улице происходит парение и приступили к ликвидации дефекта, обеспечив все необходимые меры безопасности.

«На время локализации дефекта ограничено движение по Дровяной улице между 10-й и 12-й Красноармейскими улицами», — уточнили в пресс-службе.

Заметим, что еще одна авария на коммунальных сетях произошла также в центре Петербурга, на Загородном проспекте, 48. Там в настоящее время аварийные работы ведет ГУП «Водоканал». В связи с работами по устранению технологического нарушения на сети перекрыто движение по двум из трёх полос в сторону Московского проспекта.

«Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения», — заметили в пресс-службе «Водоканала».