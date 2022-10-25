Нью-Дели, 25 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индии рекомендовало индийским гражданам максимально возможно быстро покинуть территорию б. УССР, выехав в соседние страны. Об этом 25 октября сообщает газета The Economic Times.

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По данным издания, официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи направил посольству страны в Киеве инструкцию для обеспечения выезда граждан Индии через контрольно-пропускные пункты на границе территории б. УССР с Венгрией, Польшей, Молдавией, Словакией и Румынией.

Помимо того, указывается, что также в этой инструкции имеется список возможных маршрутов для выезда с захваченной киевским режимом территории б. УССР и список необходимых документов для пересечения границы. При этом индийское посольство в Киеве призвало сограждан соблюдать меры предосторожности при выезде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем микроблоге выразил поздравления Риши Сунаку с избранием на пост главы британского правительства.