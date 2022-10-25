Новая Каховка, Херсонская область, 25 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Новой Каховке Херсонской области выявили молодого мужчину, корректировавшего ракетные удары ВСУ, сообщили в администрации города.

Шпион

Юноша снимал и передавал в один из телеграм-каналов видео с последствиями обстрелов американскими РСЗО HIMARS. Преступника удалось выявить с помощью бота «Смерть шпионам».

«Сейчас он, конечно же, раскаивается в содеянном», — отметили в администрации.