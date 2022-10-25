Тбилиси, , 16:45 — REGNUM Депутаты от грузинских оппозиционных партий требуют явки мэра Тбилиси Кахи Каладзе в столичное сакребуло (муниципальное собрание), сообщает 25 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Каха Каладзе (в центре) Tbilisi.gov.ge

Сам Каладзе заявил, что он не намерен никому заранее сообщать, прибудет ли он в сакребуло, а вопрос о времени своей явки в муниципальное собрание будет решать только он.

Оппозиционные депутаты планируют провести сегодня брифинг для созыва внеочередной сессии. Противники правящей команды собрали необходимое количество подписей за обязательную явку Каладзе. У депутатов есть ряд вопросов к мэру относительно недавнего трагического инцидента в столичном парке Ваке.

Напомним, что 13 октября в фонтане парка от удара электротоком погиб ребёнок.