Тбилиси, 25 октября 2022, 16:45 — REGNUM Депутаты от грузинских оппозиционных партий требуют явки мэра Тбилиси Кахи Каладзе в столичное сакребуло (муниципальное собрание), сообщает 25 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Каха Каладзе (в центре)
Каха Каладзе (в центре)
Tbilisi.gov.ge

Сам Каладзе заявил, что он не намерен никому заранее сообщать, прибудет ли он в сакребуло, а вопрос о времени своей явки в муниципальное собрание будет решать только он.

Оппозиционные депутаты планируют провести сегодня брифинг для созыва внеочередной сессии. Противники правящей команды собрали необходимое количество подписей за обязательную явку Каладзе. У депутатов есть ряд вопросов к мэру относительно недавнего трагического инцидента в столичном парке Ваке.

Напомним, что 13 октября в фонтане парка от удара электротоком погиб ребёнок.