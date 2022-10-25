Брянск, , 10:03 — REGNUM Движение поездов на участке Злынка-Новозыбков, временно остановленное из-за подрыва взрывного устройства, восстановлено в Брянской области. Об этом ИА REGNUM 25 октября сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Железнодорожные пути

Повреждение железнодорожного полотна на однопутном участке обнаружила локомотивная бригада тепловоза, который следовал по маршруту без вагонов. Локомотив остановили на безопасном расстоянии, никто не пострадал.

Железнодорожники восстановили повреждённые пути. Поезда начали курсировать по графику.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вечером на перегоне сработало неизвестное взрывное устройство.