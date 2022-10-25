Москва, 25 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Москве с 27 октября по 7 ноября пройдёт Большой фестиваль мультфильмов. Открытие фестиваля состоится в кинотеатре «Космос», сообщается 25 октября на портале мэра столицы.

Студия Анимаккорд Маша и яблоко

На крупнейшем международном анимационном фестивале зрителям представят более 350 картин зарубежных и российских мультипликаторов.

Детей и взрослых ждут коротко- и полнометражные анимационные фильмы, ретроспективы и тематические программы. Показы мультфильмов в рамках фестиваля будут проходить в кинотеатрах сети «Москино».

ИА REGNUM ранее сообщало, мультфильмы российского производства оказались в западных странах гораздо популярнее, чем проекты Disney.

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