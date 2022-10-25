* Талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 10:08 — REGNUM После неоднократного отрицания боёв в Бадахшане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наконец, подтвердили факт столкновений и заявили, что в боях убито 38 членов Фронта национального сопротивления. Об этом сообщает 25 октября «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Моазуддин Ахмади, глава отдела информации и культуры провинции Бадахшан, заявил, что в результате проведенной операции по зачистке было убито 38 бойцов Фронта сопротивления, в том числе два старших командира — Бахриддин и Абдул Хамид.

Ахмади объявил о потерях талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ): трое убитых и 5 раненых.

По информации подконтрольного талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) информационного агентства «Бахтар», в ходе столкновений в Бадахшане были взяты в плен ещё по меньшей мере 78 членов Фронта сопротивления.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что уничтожили последние базы сил фронта, ещё остававшиеся в провинции.

Фронт национального сопротивления подтвердил гибель двух своих командиров в недавних боях за Бадахшан. Недавно поступали многочисленные сообщения о столкновениях между Фронтом национального сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в четырёх уездах Бадахшана.

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