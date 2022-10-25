25 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM Петербургский «Зенит» разгромил «Сочи» в домашнем матче 14-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Зенит» отправил в ворота сочинцев 7 безответных мячей. По дублю оформили Иван Сергеев (2-я и 25-я минуты) и Малком (11, 74), по одному мячу забили Вендел (32), Вильмар Барриос (53) и Густаво Мантуан (76).

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» Дуглас Сантос и Родригао Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» Дуглас Сантос и Родригао Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Сочи» Артур Юсопов и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Сочи» Артур Юсопов и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Сочи» Жоазиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Сочи» Артур Юсопов и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев Дарья Драй © ИА REGNUM Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом, после 14 туров петербуржцы продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Сочи» занимают 8 позицию, набрав 20 очков.

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Сочи» Ваня Дркушич и игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» Клаудиньо и Малком Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Сочи» Ибрагим Цаллагов и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Сочи» Ибрагим Цаллагов и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Вильмар Бариос радуется забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Арсен Адамов Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Победой над «Сочи» «Зенит» установил новый рекорд чемпионатов России, забив в 41-м домашнем матче подряд.

Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Густаво Мантуан и игрок ФК «Сочи» Мусса Сиссако Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Сочи» Мусса Сиссако Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Сочи» Кирилл Ушатов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Сочи» Мусса Сиссако Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Сочи»Ванья Дркушич Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ФК «Сочи» Сослан Джанаев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Следующие матчи команды проведут в воскресенье, 30 октября. В «Мир» Российской Премьер-лиге «Зенит» в гостях встретятся с «Краснодаром», а «Сочи» дома сыграет с «Уралом».