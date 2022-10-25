Санкт-Петербург,
25 октября 2022, 10:34 — REGNUM Петербургский «Зенит» разгромил «Сочи» в домашнем матче 14-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«Зенит» отправил в ворота сочинцев 7 безответных мячей. По дублю оформили Иван Сергеев (2-я и 25-я минуты) и Малком (11, 74), по одному мячу забили Вендел (32), Вильмар Барриос (53) и Густаво Мантуан (76).
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» Дуглас Сантос и Родригао
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» Дуглас Сантос и Родригао
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Сочи» Артур Юсопов и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Сочи» Артур Юсопов и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Сочи» Жоазиньо
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Сочи» Артур Юсопов и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Таким образом, после 14 туров петербуржцы продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Сочи» занимают 8 позицию, набрав 20 очков.
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Сочи» Ваня Дркушич и игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» Клаудиньо и Малком
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Сочи» Ибрагим Цаллагов и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Сочи» Ибрагим Цаллагов и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Вильмар Бариос радуется забитому голу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Арсен Адамов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Победой над «Сочи» «Зенит» установил новый рекорд чемпионатов России, забив в 41-м домашнем матче подряд.
Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Густаво Мантуан и игрок ФК «Сочи» Мусса Сиссако
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Сочи» Мусса Сиссако
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Сочи» Кирилл Ушатов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Сочи» Мусса Сиссако
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Сочи»Ванья Дркушич
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ФК «Сочи» Сослан Джанаев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Следующие матчи команды проведут в воскресенье, 30 октября. В «Мир» Российской Премьер-лиге «Зенит» в гостях встретятся с «Краснодаром», а «Сочи» дома сыграет с «Уралом».