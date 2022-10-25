Москва, 25 октября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на развитие деятельности Российского научного фонда, внес в Госдуму президент России Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно законопроекту, Российский научный фонд будет осуществлять финансовую и организационную поддержку опытно-конструкторских и технологических работ, опытно-конструкторских разработок в целях содействия реализации стратегических инициатив президента России в научно-технологической сфере, в том числе проводить конкурсный отбор научных, научно-технических программ и проектов и осуществлять финансирование программ и проектов, прошедших конкурсный отбор.

В этих целях в соответствии с законопроектом создается научно-технологический совет Российского научного фонда, на который возлагаются функции по проведению экспертизы представленных на конкурс программ и проектов, участию в осуществлении контроля за реализацией финансируемых Российским научным фондом программ и проектов.

Ключевыми направлениями работы фонда заявлены микроэлектроника, медицина, сельское хозяйство, низкоуглеродная энергетика.