Уфа, 25 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. 7857 детей-сирот состоит в списках на получение жилых помещений в Башкирии. Об этом 25 октября сообщил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры БашкирииЕгор Родин на заседании правительства республики.

Правительство Омской области Предоставление жилья сиротам, Омская область

В 2022 году в Башкирии принята программа ликвидации накопившейся задолженности по обеспечению квартирами детей-сирот старше 18 лет, которая будет действовать до 2025 года и позволит обеспечить жильем более четырех тысяч человек.

«С этого года мы на 61% увеличили объем ее финансирования. Он превысил 1,5 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.

Вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот в Башкирии находятся в ведении муниципалитетов.

«Наиболее острым вопросом является отсутствие жилых помещений, соответствующих требованиям благоустроенности. Для ее решения мы предоставили муниципалитетам право приобретать жилые помещения для детей-сирот по принципу экстерриториальности — в граничащих с ними муниципальных образованиях», — напомнил чиновник, заявив, что для наиболее полного и эффективного освоения средств планируется установить конкретные сроки для администраций при покупке жилья.

По словам исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры региона Егора Родина, в списках на получение жилых помещений в Башкирии состоит 7857 детей-сирот. В 2021 году жилыми помещениями обеспечили 762 лица из числа детей-сирот региона, в 2022 году намерены обеспечить квартирами 943 детей-сирот.

Родин пояснил, что в 2022 года жилыми помещениями были обеспечены 579 лиц из числа детей-сирот, включая 115 лиц из числа детей-сирот, обеспеченных за счет средств, предоставленных администрациям муниципальных районов и городских округов в предшествующие годы.

Сообщается, что основными проблемами являются отсутствие на рынке жилых помещений, которые бы соответствовали требованиям законодательства.

Отмечается, что минстрой Башкирии разработал проект постановления, предусматривающий приобретение жилых помещений для детей-сирот на всей территории региона. Проектом также устанавливаются сокращенные сроков для администраций на закупку жилья.

Назаров предложил одобрить этот проект постановления и поручил министерству строительства и архитектуры до 15 декабря подготовить к утверждению порядок предоставления лицам, которые достигли возраста 23 лет, социальных выплат на закупку жилого помещения, удостоверяемых жилищным сертификатом.