Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Дарья Драй ИА REGNUM СКА

В составе СКА шайбы забросили форвард Марат Хайруллин, защитники Игорь Ожиганов, Никита Камалов и нападающий Дмитрий Яшкин.

В составе «Локомотива» точными бросками отметились форварды Максим Берёзкин, Павел Красковский и защитник Андрей Сергеев.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции, на счету команды 41 очко. «Локомотив» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 29 очками.

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