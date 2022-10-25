Луганск, 25 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. К пожару на шахте «Луганская» в поселке Юбилейный в Луганской Народной Республике привело неосторожное обращение с огнём. Об этом в своём телеграм-канале написал представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

DariuszSankowski Шахта

Одно из зданий загорелось в ночь на 25 октября. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС ЛНР.

Как отмечает Родион Мирошник, шахта «Луганская» давно не работает как добывающее предприятие.