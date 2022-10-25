Тбилиси, 25 октября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Всё, что приводит к раздору Киева и Тбилиси, выгодно для России. Об этом 24 октября заявила посол США в Грузии Келли Дегнан журналистам, критикуя нападки советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича на грузинское правительство.

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

«Скажу вам позицию США. Мы последовательно и твёрдо поддерживаем европейские устремления Грузии, что подразумевает членство в Евросоюзе и НАТО», — сказала посол.

Дегнан отметила, что Вашингтон прилагает много усилий, чтобы Грузия добилась этих целей. Она считает, что сейчас возможность для этого есть, если грузинское руководство выполнит все 12 требований ЕС для предоставления Грузии статуса кандидата на вхождение.

Напомним, ранее Арестович назвал правительство Грузии «пророссийским». Он заявил, что Киев готовится направить в республику свои силы, чтобы «спасти» её от «катастрофы», якобы грозящей из-за наплыва граждан РФ.