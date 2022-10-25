Вашингтон, , 16:38 — REGNUM Простых американцев больше интересует вопрос абортов, чем конфликт на территории б. УССР. Об этом ИА REGNUM 24 октября заявил политолог, американист Малек Дудаков.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главные темы в повестке среднего американца — это инфляция, рост топливных цен, взлёт преступности (особенно в крупных мегаполисах) и нелегальная миграция», — заявил эксперт.

Не так давно в топе актуальных вопросов были ещё аборты, которые там оказались из-за майского решения Верховного суда дать право отдельным штатам их ограничивать, добавил политолог.

«Однако сейчас истерика по абортам в целом улеглась, и этот вопрос выпал с повестки дня. Бывшая же УССР была актуальной только в первые два месяца конфликта. Сейчас она среднего американца уже не интересует», — заключил Дудаков.

Напомним, что ранее глава киевского режима обратился к США с просьбой о выделении помощи и кредитов в размере $62 млрд.