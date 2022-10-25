Чебоксары, , 09:58 — REGNUM В Чувашии помощь военнослужащим оказывает не только взрослое население, но и дети. 12-летний школьник передал мобилизованным квадрокоптер, который ему подарили на день рождения. Также он собрал «много интересного в свой рюкзачок». В ответ военнослужащие записали видео со словами благодарности, которое размещено в социальных сетях.

Мобилизация Александр Полегенько © ИА REGNUM

В интернете распространяется видео со словами благодарности школьнику из Чувашии, передавшему мобилизованным землякам квадрокоптер и рюкзак с различными вещами.

«Дорогие земляки, соотечественники. Хочу выразить большую благодарность, особенно молодому, подрастающему поколению, патриотично воспитанному поколению. Хочу сказать спасибо Мише, жителю Чувашии, который от чистого доброго сердца решил сделать нам подарок — подарить коптер, который был подарен ему самому на его собственный день рождения… Миша [также] собрал и укомплектовал много интересного ещё в свой рюкзачок», — сказал военнослужащий в ответном видео.

Он пожелал школьнику расти большим, не болеть и оставаться патриотом.

По данным из открытых источников, Мише — 12 лет. Передавая мобилизованным квадрокоптер, мальчик пояснил, что военнослужащим «он больше нужен» и «поможет сохранить жизнь». В сборе гуманитарной помощи ему помогали родители.

Отметим, что в Чувашии растёт народная поддержка военнослужащих. Почин сельских бабушек подхватили чебоксарские ветераны, связав мобилизованным сотни пар шерстяных носков.

Подробнее: Чебоксарские ветераны связали для военнослужащих сотню пар носков

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чебоксары передали Министерству обороны беспилотник, использовавшийся для аэромониторинга города.