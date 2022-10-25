Чувашский школьник передал военным подаренный ему квадрокоптер
Чебоксары, 25 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Чувашии помощь военнослужащим оказывает не только взрослое население, но и дети. 12-летний школьник передал мобилизованным квадрокоптер, который ему подарили на день рождения. Также он собрал «много интересного в свой рюкзачок». В ответ военнослужащие записали видео со словами благодарности, которое размещено в социальных сетях.
В интернете распространяется видео со словами благодарности школьнику из Чувашии, передавшему мобилизованным землякам квадрокоптер и рюкзак с различными вещами.
Он пожелал школьнику расти большим, не болеть и оставаться патриотом.
По данным из открытых источников, Мише — 12 лет. Передавая мобилизованным квадрокоптер, мальчик пояснил, что военнослужащим «он больше нужен» и «поможет сохранить жизнь». В сборе гуманитарной помощи ему помогали родители.
Отметим, что в Чувашии растёт народная поддержка военнослужащих. Почин сельских бабушек подхватили чебоксарские ветераны, связав мобилизованным сотни пар шерстяных носков.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чебоксары передали Министерству обороны беспилотник, использовавшийся для аэромониторинга города.